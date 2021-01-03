Саудовская Аравия снимет запрет на въезд из-за нового штамма COVID-19

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Саудовская Аравия в воскресенье, 3 января, отменит запрет на въезд в страну, который был введён из-за нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на представителя министерства внутренних дел королевства.

Отмечается, что после открытия границ пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую Аравию должны провести не менее 14 дней вне Великобритании, ЮАР и других стран, где происходит распространение нового штамма коронавируса. При этом прибывающие должны предоставить результаты ПЦР-теста, подтверждающие отсутствие заболевания.

Прибывающие в королевство должны будут провести в самоизоляции от 3 до 14 дней.

21 декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса.

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