В Аргентине за сутки выявили более 6 тысяч случаев COVID-19

В Аргентине за сутки выявили 6614 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев составило 1 933 853.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 275 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 48 249.

К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 729 999 инфицированных COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил ситуацию с COVID-19 в мире.