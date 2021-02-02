В Аргентине за сутки выявили более 6 тысяч случаев COVID-19

Короткая ссылка
В Аргентине за сутки выявили 6614 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев составило 1 933 853.
В Аргентине за сутки выявили более 6 тысяч случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 275 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 48 249.

К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 729 999 инфицированных COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить