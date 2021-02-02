В Аргентине за сутки выявили более 6 тысяч случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 275 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 48 249.
К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 729 999 инфицированных COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил ситуацию с COVID-19 в мире.