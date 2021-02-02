В ЮАР объявили о смягчении карантинных мер

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации объявил о смягчении карантинных мер в стране.

По его словам, в частности, сокращается продолжительность действия общенационального комендантского часа с 23:00 до 04:00.

Полный запрет на продажу алкоголя, введённый 3 декабря, снимается.

«Магазинам разрешается продавать алкогольную продукцию в установленные часы с понедельника по четверг. Рестораны и бары смогут торговать алкоголем с 10:00 до 22:00», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Индии намерены поставить в Африку до 10 млн доз вакцин от COVID-19.