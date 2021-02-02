В Белом доме оценили блокировку Трампа в Twitter

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала блокировку экс-президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли нынешний президент США Джо Байден решение соцсети, Псаки ответила, что это решение принимал сам Twitter.

Также она добавила, что Байден не раз высказывался в пользу того, чтобы соцсети сократили «полные ненависти высказывания» на своих платформах.

Ранее глава Twitter Джек Дорси прокомментировал бан аккаунта Трампа.