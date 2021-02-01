Курц анонсировал смягчение ограничительных мер в Австрии

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Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.
Курц анонсировал смягчение ограничительных мер в Австрии
  • Reuters

Он сообщил, что 8 февраля «смогут открыться торговля, музеи, зоопарки».

«Что касается торговли, как и остальных сфер, открытие возможно в сопровождении мер безопасности — ношение маски типа FFP2 будет обязательным, также ограничение по квадратным метрам будет увеличено с 10 до 20», — цитирует РИА Новости Курца.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

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