ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Он назвал это «обнадёживающей новостью», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей».

По его словам, это также говорит о том, что, продолжая принимать необходимые меры, удастся предотвратить распространение инфекции.

Согласно данным ВОЗ, 28 января число случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн.

Как отмечал Гебрейесус, мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами.