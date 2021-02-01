ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
- Reuters
«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.
Он назвал это «обнадёживающей новостью», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей».
По его словам, это также говорит о том, что, продолжая принимать необходимые меры, удастся предотвратить распространение инфекции.
Согласно данным ВОЗ, 28 января число случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн.
Как отмечал Гебрейесус, мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами.