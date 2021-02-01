В Госдуме оценили позицию МИД Франции по санкциям против России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что санкции, принятые в отношении России, недостаточны.
В Госдуме оценили позицию МИД Франции по санкциям против России
  • РИА Новости

«Складывается впечатление, что официальный представитель Франции говорит чужие слова и сам же в них сомневается. Сегодняшние европейские элиты на крючке у Вашингтона», — рассказал он.

Бальбек выразил уверенность, что с Францией и другими европейскими странами Россия смогла бы наладить «позитивный и продуктивный диалог без угроз и взаимных санкций».

«Мы всегда договариваемся с соседями, если в это не вмешивается третья сила, которой сегодня можно назвать США», — заключил депутат.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил о недостаточности санкций в отношении России. 

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