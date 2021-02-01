Чижов прокомментировал отношения России и ЕС
- Reuters
Отвечая на вопрос, будет ли возможно несколько разморозить отношения России и ЕС в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Чижов сказал, что надеется на это.
«Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», — сказал он в интервью РИА Новости.
Чижов заявил, что российская сторона рассчитывает провести детальное обсуждение с Боррелем широкого комплекса вопросов двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, а также борьбу с коронавирусом.