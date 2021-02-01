Чижов прокомментировал отношения России и ЕС

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал отношения между Российской Федерацией и Евросоюзом.
Чижов прокомментировал отношения России и ЕС
  • Reuters

Отвечая на вопрос, будет ли возможно несколько разморозить отношения России и ЕС в результате визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Чижов сказал, что надеется на это.

«Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», — сказал он в интервью РИА Новости.

Чижов заявил, что российская сторона рассчитывает провести детальное обсуждение с Боррелем широкого комплекса вопросов двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, а также борьбу с коронавирусом.

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