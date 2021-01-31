Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 26 млн
В США за сутки выявили 136 252 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 26 076 032.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
За всё время в США скончались более 439 тыс. заболевших коронавирусом.
Ранее в США выявили первые случаи заболевания южноафриканским вариантом коронавируса.
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