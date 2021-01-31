Песков: Россия надеется на рациональность в переговорах с США

Россия надеется на выстраивание рационального диалога с США по вопросам двусторонней повестки, однако осознаёт, что изменения позиции Вашингтона по самым чувствительным вопросам ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «совершенно необязательно» означает, что Соединённые Штаты будут вести рациональный диалог с Россией по другим темам.

«Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчёт в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам», — приводит РИА Новости заявление Пескова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь российского лидера назвал продление ДСНВ успехом всего думающего человечества.