В Кремле прокомментировали отношения России и Европы
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«Страны Евросоюза совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку потенциал отношений с Россией», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, огромное количество вызовов, стоящих сейчас перед государствами, «диктует необходимость развития этого диалога».
«Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», — отметил пресс-секретарь.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у России и Европы есть общие фундаментальные вещи, в том числе культура.