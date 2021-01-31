В Кремле прокомментировали отношения России и Европы

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Кремль сожалеет о том, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В Кремле прокомментировали отношения России и Европы
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«Страны Евросоюза совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку потенциал отношений с Россией», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, огромное количество вызовов, стоящих сейчас перед государствами, «диктует необходимость развития этого диалога».

«Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», — отметил пресс-секретарь.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у России и Европы есть общие фундаментальные вещи, в том числе культура.

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