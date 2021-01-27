Путин: у России и Европы есть общие фундаментальные вещи

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У России и Европы есть общие фундаментальные вещи, в том числе культура, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: у России и Европы есть общие фундаментальные вещи
  • РИА Новости

«Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура», — заявил Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, «указывая на то, что Россия есть часть Европы — и географически, и, что самое главное, в культурном смысле».

«По сути, это одна цивилизация», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является шагом в правильном направлении.

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