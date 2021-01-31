Макрон: Британия не может быть ближайшим союзником США и ЕС одновременно

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство Великобритании должно чётко определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава Евросоюза, поскольку королевство не может быть одновременно ближайшим союзником и ЕС, и США.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться», — приводит The Guardian слова французского лидера.

Он добавил, что «нельзя быть наполовину беременной».

«У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали своим гражданам сразу все подряд. Если Великобритания решит полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, потому что в таком случае это будет означать расхождение с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам», — сказал Макрон.

Ранее Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантинных мер.

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