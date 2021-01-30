Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантинных мер

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне введения в стране новых жёстких ограничительных мер из-за коронавируса.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я верю в нас. Текущий момент имеет решающее значение. Сделаем вместе всё, чтобы сдержать эпидемию», — написал Макрон.

J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 30, 2021

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе пресс-конференции заявил, что власти в связи с распространением коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.