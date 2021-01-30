Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантинных мер

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне введения в стране новых жёстких ограничительных мер из-за коронавируса.
Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантинных мер
  • Reuters

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я верю в нас. Текущий момент имеет решающее значение. Сделаем вместе всё, чтобы сдержать эпидемию», — написал Макрон.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе пресс-конференции заявил, что власти в связи с распространением коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

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