В США назвали число введённых доз вакцины от COVID-19

В Соединённых Штатах распространено почти 50 млн доз вакцин от коронавируса, из них 30 млн доз уже введено.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

За сутки количество распределенных доз увеличилось на 716 тыс. 350 и введенных — почти на 1,7 миллиона. Вторую дозу вакцин ввели уже 5,3 млн человек.

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Пентагон «приостановил» реализацию плана по вакцинации от коронавируса заключённых в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо.