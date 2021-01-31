В США назвали число введённых доз вакцины от COVID-19
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.
За сутки количество распределенных доз увеличилось на 716 тыс. 350 и введенных — почти на 1,7 миллиона. Вторую дозу вакцин ввели уже 5,3 млн человек.
В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Пентагон «приостановил» реализацию плана по вакцинации от коронавируса заключённых в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо.