Пентагон временно отказался от плана по вакцинации в Гуантанамо

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Пентагон «приостановил» реализацию плана по вакцинации от коронавируса заключенных в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо.

«Ни один из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем реализацию этого плана, поскольку мы пересматриваем протоколы защиты (военного) состава. Мы остаёмся верны своим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск», — написал он в Twitter.

Ранее министерство обороны США столкнулось с критикой со стороны законодателей-республиканцев из-за планов по вакцинации 40 заключенных Гуантанамо, в том числе Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что США планируют закупить ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса.

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