США планируют закупить ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса

США закупят к лету ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Это 100 миллионов вакцин Pfizer и 100 миллионов вакцин Moderna», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, вакцины будут закуплены к лету.

Американский лидер уточнил, что речь идёт о вакцинах, о закупке которых федеральное правительство договорилось, но ещё не закупило.

Таким образом, планируется повысить общее число поставок с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз.

Ранее Байден заявил, что в США темпы вакцинации от коронавируса за три недели вырастут до 1 миллиона доз в день.