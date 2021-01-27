США планируют закупить ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса
- Reuters
«Это 100 миллионов вакцин Pfizer и 100 миллионов вакцин Moderna», — цитирует РИА Новости Байдена.
По его словам, вакцины будут закуплены к лету.
Американский лидер уточнил, что речь идёт о вакцинах, о закупке которых федеральное правительство договорилось, но ещё не закупило.
Таким образом, планируется повысить общее число поставок с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз.
Ранее Байден заявил, что в США темпы вакцинации от коронавируса за три недели вырастут до 1 миллиона доз в день.