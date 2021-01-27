США планируют закупить ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса

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США закупят к лету ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
США планируют закупить ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса
  • Reuters

«Это 100 миллионов вакцин Pfizer и 100 миллионов вакцин Moderna», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, вакцины будут закуплены к лету.

Американский лидер уточнил, что речь идёт о вакцинах, о закупке которых федеральное правительство договорилось, но ещё не закупило.

Таким образом, планируется повысить общее число поставок с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз. 

Ранее Байден заявил, что в США темпы вакцинации от коронавируса за три недели вырастут до 1 миллиона доз в день.

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