В США планируют ускорить вакцинацию от COVID-19 до 1 млн доз в день

В США темпы вакцинации от коронавируса за три недели вырастут до 1 миллиона доз в день, заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции.

«Мы оптимистично настроены насчёт того, чтобы у нас было достаточно вакцины в очень скором времени… Уверен, что мы сможем в последующие три недели вакцинировать людей темпом в 1 миллион (доз. — RT) в день или даже больше», — цитирует РИА Новости Байдена.

Он пояснил, что количество доз не равно количеству вакцинируемых людей, поскольку одобренные для применения в США вакцины требуют двух доз.

Американский лидер также отметил, что благодаря вакцинации США могут уже к лету «значительно продвинуться» к групповому иммунитету от COVID-19.

Ранее Байден заявил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может превысить порог в 500 тыс. уже в феврале.