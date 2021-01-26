В США планируют ускорить вакцинацию от COVID-19 до 1 млн доз в день
- Reuters
«Мы оптимистично настроены насчёт того, чтобы у нас было достаточно вакцины в очень скором времени… Уверен, что мы сможем в последующие три недели вакцинировать людей темпом в 1 миллион (доз. — RT) в день или даже больше», — цитирует РИА Новости Байдена.
Он пояснил, что количество доз не равно количеству вакцинируемых людей, поскольку одобренные для применения в США вакцины требуют двух доз.
Американский лидер также отметил, что благодаря вакцинации США могут уже к лету «значительно продвинуться» к групповому иммунитету от COVID-19.
Ранее Байден заявил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может превысить порог в 500 тыс. уже в феврале.