Дипломаты оказывают помощь задержанным в Вануату трём россиянам

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь трём гражданам России, задержанным береговой охраной Вануату. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Австралии (по совместительству в Вануату).

По данным посольства, россияне, предположительно из Татарстана, собирались совершить кругосветное путешествие.

При этом они никого не уведомили о планах зайти в территориальные воды Вануату.

«А поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охраной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин», — рассказали в посольстве.

Россияне находятся на карантине. При этом посольство оказывает им консульскую помощь и решает вопрос об освобождении российских граждан с властями Вануату.

Ранее посольство России рассказало о порядке въезда россиян в Сингапур.