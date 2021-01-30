Дипломаты оказывают помощь задержанным в Вануату трём россиянам

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Российские дипломаты оказывают консульскую помощь трём гражданам России, задержанным береговой охраной Вануату. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Австралии (по совместительству в Вануату).
Дипломаты оказывают помощь задержанным в Вануату трём россиянам
  • © Flickr / PhillipC

По данным посольства, россияне, предположительно из Татарстана, собирались совершить кругосветное путешествие.

При этом они никого не уведомили о планах зайти в территориальные воды Вануату.

«А поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охраной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин», — рассказали в посольстве.

Россияне находятся на карантине. При этом посольство оказывает им консульскую помощь и решает вопрос об освобождении российских граждан с властями Вануату.

Ранее посольство России рассказало о порядке въезда россиян в Сингапур.

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