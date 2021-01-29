Посольство России рассказало о порядке въезда россиян в Сингапур

Посольство России в Сингапуре рассказало на своей странице в Facebook о порядке въезда в страну российских граждан.

Отмечается, что в настоящее время в Сингапуре «продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну».

«В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Resident) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и другое), запрещён», — говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что «исключение касается лиц, следующих по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, следующих с деловыми или служебными целями по так называемому зелёному коридору, действующему на основе взаимности».

«При наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан Сингапура или владельцев вида на жительство)», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром.