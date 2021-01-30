В МИД России рассказали о «скользком пути» Евросоюза

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Европейский союз ступил на «скользкий путь», создавая «горизонтальные» санкционные механизмы, создающие неопределённость в отношениях с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
В МИД России рассказали о «скользком пути» Евросоюза
  • РИА Новости

«Что нас беспокоит, это то, что в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы - химический, по правам человека, по киберпространству», — цитирует РИА Новости Грушко.

По его словам, это «скользкий путь», который ведёт в никуда и создаёт неопределённость в отношениях.

Он отметил, что эта проблема характерна не только России и ЕС, но для мировой торговли в целом.

Ранее стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной Украину, Иран, борьбу с коронавирусом и ситуацию вокруг Алексея Навального.

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