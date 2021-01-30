Guardian: Движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира

Депутат парламента Норвегии выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что данная инициатива принадлежит парламентарию от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде.

По его мнению, движение стало важной частью всемирной борьбы против расовой дискриминации.

Он также отметил, что хотя ряд акций BLM и сопровождались погромами, но большая часть протестов носила мирный характер.

26 сентября 2020 года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter вредит сообществам афроамериканцев в стране.