Трамп заявил о вреде Black Lives Matter для афроамериканцев
- Reuters
«Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих», — цитирует РИА Новости слова Трампа на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев.
Он также подверг критике своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
По его словам, расовая справедливость в США начнётся после того, как Байден уйдёт на пенсию из публичной жизни.
Ранее Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой на пост судьи в Верховном суде США.