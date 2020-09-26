Трамп заявил о вреде Black Lives Matter для афроамериканцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter вредит сообществам афроамериканцев в стране.

«Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих», — цитирует РИА Новости слова Трампа на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев.

Он также подверг критике своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

По его словам, расовая справедливость в США начнётся после того, как Байден уйдёт на пенсию из публичной жизни.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой на пост судьи в Верховном суде США.