Трамп заявил о вреде Black Lives Matter для афроамериканцев

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Президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter вредит сообществам афроамериканцев в стране.
Трамп заявил о вреде Black Lives Matter для афроамериканцев
  • Reuters

«Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих», — цитирует РИА Новости слова Трампа на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев.

Он также подверг критике своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

По его словам, расовая справедливость в США начнётся после того, как Байден уйдёт на пенсию из публичной жизни.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой на пост судьи в Верховном суде США.

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