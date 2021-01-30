Полиция в Польше применила газ против протестующих

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Польская полиция в Варшаве применила против протестующих сторонников права на аборт слезоточивый газ.
Полиция в Польше применила газ против протестующих
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в протестной акции в центре польской столицы принимают участие несколько тысяч человек.

Протестующие выступают против ужесточения законодательства об абортах.

В ходе акции произошла потасовка протестующих с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ.

28 ноября 2020 года сообщалось, что акция протеста противников ужесточения законодательства об абортах проходит в центре польской столицы.

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