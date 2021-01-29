В Белом доме назвали главный вызов для национальной безопасности США

Внутренние проблемы Соединённых Штатов на текущем этапе являются самым большим вызовом для национальной безопасности страны. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на вебинаре вашингтонского Института мира.

«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», — цитирует РИА Новости Салливана.

По его словам, США столкнулись с пандемией COVID-19, которая «продолжает терзать население», с экономическим и климатическим кризисами.

«И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества. — RT), который они ещё больше углубили», — добавил советник.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что в Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.