В Белом доме назвали главный вызов для национальной безопасности США
- Reuters
«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», — цитирует РИА Новости Салливана.
По его словам, США столкнулись с пандемией COVID-19, которая «продолжает терзать население», с экономическим и климатическим кризисами.
«И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества. — RT), который они ещё больше углубили», — добавил советник.
Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что в Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.