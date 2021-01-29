В Белом доме назвали главный вызов для национальной безопасности США

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Внутренние проблемы Соединённых Штатов на текущем этапе являются самым большим вызовом для национальной безопасности страны. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на вебинаре вашингтонского Института мира.
В Белом доме назвали главный вызов для национальной безопасности США
  • Reuters

«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», — цитирует РИА Новости Салливана.

По его словам, США столкнулись с пандемией COVID-19, которая «продолжает терзать население», с экономическим и климатическим кризисами.

«И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества. — RT), который они ещё больше углубили», — добавил советник.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что в Соединённых Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.

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