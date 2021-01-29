Еврокомиссия разрешила использование в ЕС вакцины компании AstraZeneca

Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 от компании AstraZeneca. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Reuters

«Мы только что разрешили (применять. — RT) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата. — RT) Европейским агентством лекарственных средств (EMA)», — написала фон дер Ляйен. Согласно её ожиданиям, компания должна доставить 400 млн доз, как и было оговорено ранее. Ранее Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавируса в страны Евросоюза.