Еврокомиссия разрешила использование в ЕС вакцины компании AstraZeneca

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Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 от компании AstraZeneca. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
Еврокомиссия разрешила использование в ЕС вакцины компании AstraZeneca
  • Reuters

«Мы только что разрешили (применять. — RT) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата. — RT) Европейским агентством лекарственных средств (EMA)», — написала фон дер Ляйен.

Согласно её ожиданиям, компания должна доставить 400 млн доз, как и было оговорено ранее.

Ранее Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавируса в страны Евросоюза.

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