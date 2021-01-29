Советник Байдена прогнозирует сложные отношения России и США

Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на вебинаре вашингтонского Института мира.

«Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишён иллюзий, жёстко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — цитирует РИА Новости Салливана.

Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, «вмешательство в выборы» и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане.

Все обвинения Москва неоднократно опровергала.

Салливан добавил, что «США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как ответить на них».

Ранее Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы.