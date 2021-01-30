Делегация из США прибудет в Афганистан для обсуждения урегулирования

Американская делегация приедет в Кабул для обсуждения вопросов, связанных с мирным урегулированием ситуации в Афганистане. Об этом заявил президент республики Ашраф Гани во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Reuters

Он отметил, что США намерены направить группу сотрудников в Кабул. «Мы также проведём консультации по видеосвязи относительно того, как ускорить процесс мирного урегулирования, как обеспечить выполнение поставленной цели», — цитирует ТАСС Гани. Президент Афганистана также отметил, что «ожидает телефонного звонка президента США Джо Байдена». Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон привержен плану вывода американских войск из Афганистана.