В Дании заявили, что не стоит недооценивать наращивание Россией вооружения
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В статье Эллеманн-Йенсен в первую очередь отметил обновлённые и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии.
Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил, в частности системы противовоздушной обороны.
При этом он отметил, что в российском ВПК есть и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях.
Как пишут РИА Новости, в качестве примера Эллеманн-Йенсен привёл военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.