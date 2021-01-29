В Дании заявили, что не стоит недооценивать наращивание Россией вооружения

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в своей статье для издания Berlingske отметил, что с тех пор, как президентом России стал Владимир Путин, перед страной была поставлена цель вернуть статус военной великой державы. По его словам, во многих областях это удалось.

В статье Эллеманн-Йенсен в первую очередь отметил обновлённые и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии.

Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил, в частности системы противовоздушной обороны.

При этом он отметил, что в российском ВПК есть и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях.

Как пишут РИА Новости, в качестве примера Эллеманн-Йенсен привёл военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.