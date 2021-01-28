Во Франции за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки составило 23 770, скончались 348 человек. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
- Reuters
Всего COVID-19 в стране с начала пандемии подтвердился у 3 130 629 человек, умерли 74 800.
Ранее сообщалось, что всех приезжающих во Францию из стран за пределами ЕС обязали проходить недельный карантин.
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