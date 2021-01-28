В Ираке ликвидировали местного главаря ИГ

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Армия Ирака ликвидировала главаря местного филиала террористической организации «Исламское государство»*, сообщил иракский премьер Мустафа аль-Казыми.
В Ираке ликвидировали местного главаря ИГ
  • Reuters

«Наши героические вооружённые силы ликвидировали командира ИГ Абу Яссера аль-Иссави», — написал аль-Казыми в своём Twitter.

По его словам, ликвидация аль-Иссави была частью операции под командованием разведки.

«Да здравствует Ирак и наши вооружённые силы!» — добавил он.

Ранее в Турции были задержаны 12 боевиков ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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