В Ираке ликвидировали местного главаря ИГ

Армия Ирака ликвидировала главаря местного филиала террористической организации «Исламское государство»*, сообщил иракский премьер Мустафа аль-Казыми.

«Наши героические вооружённые силы ликвидировали командира ИГ Абу Яссера аль-Иссави», — написал аль-Казыми в своём Twitter.

We promised and fulfilled. I gave my word to pursue Daesh terrorists, we gave them a thundering response. Our heroic armed forces have eliminated Daesh commander Abu Yaser Al-Issawi as part of an intelligence-led operation.

Long live Iraq and its patriotic armed forces. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 28, 2021

По его словам, ликвидация аль-Иссави была частью операции под командованием разведки.

«Да здравствует Ирак и наши вооружённые силы!» — добавил он.

Ранее в Турции были задержаны 12 боевиков ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.