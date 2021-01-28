В Ираке ликвидировали местного главаря ИГ
- Reuters
«Наши героические вооружённые силы ликвидировали командира ИГ Абу Яссера аль-Иссави», — написал аль-Казыми в своём Twitter.
We promised and fulfilled. I gave my word to pursue Daesh terrorists, we gave them a thundering response. Our heroic armed forces have eliminated Daesh commander Abu Yaser Al-Issawi as part of an intelligence-led operation.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 28, 2021
Long live Iraq and its patriotic armed forces.
По его словам, ликвидация аль-Иссави была частью операции под командованием разведки.
«Да здравствует Ирак и наши вооружённые силы!» — добавил он.
Ранее в Турции были задержаны 12 боевиков ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.