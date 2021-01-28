В Британии за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании за сутки составило 28 680, скончались 1239 заболевших. Об этом свидетельствуют данные британского Минздрава.
В Британии за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Всего COVID-19 в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,7 млн человек, умерли 103 126.

В декабре глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции.

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