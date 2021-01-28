Генсек ООН призвал к «перемирию в киберпространстве»
- Reuters
По его словам, к 2030 году необходимо повсеместно обеспечить людей недорогим, полноценным и безопасным доступом в интернет.
При этом он подчеркнул, что такой подход сопряжён с необходимостью «усиления кибербезопасности и продвижения ответственного подхода».
«Нам необходимо прийти к перемирию в киберпространстве, в том числе прекратить кибератаки на жизненно важную инфраструктуру», — цитирует Гутерреша ТАСС.
В частности, отметил он, требуются усилия по борьбе с распространением ненависти, дезинформации, а также выработка общепринятых норм использования личных данных.
Ранее Генсек ООН заявил, что отсутствие регулирования в киберпространстве может вызвать глобальный кризис в следующем десятилетии.