Генсек ООН призвал к «перемирию в киберпространстве»

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Мировое сообщество должно добиться перемирия в киберпространстве, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления перед Генассамблеей.
Генсек ООН призвал к «перемирию в киберпространстве»
  • Reuters

По его словам, к 2030 году необходимо повсеместно обеспечить людей недорогим, полноценным и безопасным доступом в интернет.

При этом он подчеркнул, что такой подход сопряжён с необходимостью «усиления кибербезопасности и продвижения ответственного подхода».

«Нам необходимо прийти к перемирию в киберпространстве, в том числе прекратить кибератаки на жизненно важную инфраструктуру», — цитирует Гутерреша ТАСС.

В частности, отметил он, требуются усилия по борьбе с распространением ненависти, дезинформации, а также выработка общепринятых норм использования личных данных.

Ранее Генсек ООН заявил, что отсутствие регулирования в киберпространстве может вызвать глобальный кризис в следующем десятилетии.

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