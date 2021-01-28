Филиппины одобрили экстренное применение вакцины AstraZeneca

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин одобрило экстренное использование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 AstraZeneca.
Филиппины одобрили экстренное применение вакцины AstraZeneca
  • © Reuters

Об этом в ходе брифинга сообщил глава управления Эрик Доминго.

«Принято решение, что все условия для разрешения использования (вакцины от AstraZeneca. — RT) в чрезвычайных ситуациях присутствуют», — цитирует его ТАСС.

В середине января на Филиппинах было одобрено экстренное использование вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавируса.

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