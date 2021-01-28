Генсек ООН назвал «недееспособными» отношения ведущих стран мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что отношения между ведущими мировыми державами «недееспособны».

Как он отметил в интервью ТАСС, сложившуюся ситуацию мог бы изменить саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Я думаю, что отношения между ведущими мировыми державами были недееспособны. Очень важно, чтобы эти отношения лучше функционировали, от этого выиграют все. Поэтому мы с самыми позитивными ожиданиями смотрим на инициативу саммита «пятёрки» постоянных членов СБ ООН», — сказал он.

По его мнению, существующий раскол между ведущими странами «раскручивает центробежные силы, ведущие к подрыву мира в различных регионах».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».