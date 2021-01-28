Генсек ООН призвал Россию и США идти по пути разоружения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью ТАСС заявил, что надеется, что Москва и Вашингтон после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений пойдут дальше по пути ядерного разоружения.

По его словам, продление договора было «жизненно необходимо».

«Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — сказал он.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

Накануне президенты России и США в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.