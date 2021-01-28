Генсек ООН призвал Россию и США идти по пути разоружения
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По его словам, продление договора было «жизненно необходимо».
«Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — сказал он.
Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
Накануне президенты России и США в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.