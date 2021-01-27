Эрдоган провёл телефонный разговор с Маском
- Reuters
Как отмечается, они обсудили вопросы сотрудничества между государственными и частными компаниями Турции и SpaceX в различных сферах, в первую очередь в области космических технологий.
#SpaceX Президент #Эрдоган побеседовал с Илоном Маском https://t.co/DqXwSFp4LP— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 27, 2021
12 января украинский президент Владимир Зеленский в своём Twitter пригласил Маска посетить на Украине музей космонавтики имени советского конструктора и ракетостроителя Сергея Королёва.