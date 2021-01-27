Эрдоган провёл телефонный разговор с Маском

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью АП Турции.

Как отмечается, они обсудили вопросы сотрудничества между государственными и частными компаниями Турции и SpaceX в различных сферах, в первую очередь в области космических технологий.

12 января украинский президент Владимир Зеленский в своём Twitter пригласил Маска посетить на Украине музей космонавтики имени советского конструктора и ракетостроителя Сергея Королёва.