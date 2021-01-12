Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский пригласил главу SpaceX Илона Маска посетить на Украине музей космонавтики имени советского конструктора и ракетостроителя Сергея Королёва.
Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики на Украине
  • РИА Новости

«Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее Маск в ответ на сообщение «Роскосмоса» о дне рождения Королёва назвал советского конструктора великолепным.

В июле 2020 года американский предприниматель пообщался с семьёй академика Королёва.

Позднее внук Королёва Андрей рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о разговоре с Маском.

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