Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики на Украине
- РИА Новости
«Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее Маск в ответ на сообщение «Роскосмоса» о дне рождения Королёва назвал советского конструктора великолепным.
В июле 2020 года американский предприниматель пообщался с семьёй академика Королёва.
Позднее внук Королёва Андрей рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о разговоре с Маском.