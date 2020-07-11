Илон Маск пообщался с семьёй академика Королёва

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй академика Сергея Павловича Королёва.

«Сегодня я говорил с семьёй Королёва», — написал Маск в своём Twitter.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Он назвал Королёва «одним из самых лучших».

Также Маск написал имя одного из основоположников советской космонавтики на русском языке.

Ранее Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.