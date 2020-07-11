Илон Маск пообщался с семьёй академика Королёва

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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй академика Сергея Павловича Королёва.
Илон Маск пообщался с семьёй академика Королёва
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

«Сегодня я говорил с семьёй Королёва», — написал Маск в своём Twitter.

Он назвал Королёва «одним из самых лучших».

Также Маск написал имя одного из основоположников советской космонавтики на русском языке.

Ранее Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.

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