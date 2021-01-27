МИД России вручил ноту протеста представителю посольства США в Москве

Короткая ссылка
Представителю посольства США в Москве была вручена нота протеста в связи с распространением фейков о России. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
МИД России вручил ноту протеста представителю посольства США в Москве
  • РИА Новости

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», — говорится в сообщении.

Как отмечается, представителю дипломатической миссии, который был вызван в МИД России 27 января, была «вручена нота протеста с предупреждением, что  российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».

Ранее в МИД России отмечали, что направят США ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить