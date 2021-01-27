Эксперт прокомментировал ситуацию с продлением договора СНВ-III

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал ситуацию с продлением договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«СНВ-III является рамочным соглашением, создающим предсказуемость», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, прекращение договора означало бы резкое увеличение непредсказуемости в мире, Москва и Вашингтон этого не допустили.

«США не просто реализовали программу демократов, а проявили элементарное здравомыслие и понимание того, какой менеджмент применим к международным договорам и соглашениям», — добавил Коктыш.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-III на пять лет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США, где будет подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур.