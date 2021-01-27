Рябков рассказал о сроках действия договора об СНВ-III
- РИА Новости
По его словам, суть договорённости заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключён, продлевается до 5 февраля 2026 года.
«Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Ранее он заявил, что Россия и США приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.