Рябков рассказал о сроках действия договора об СНВ-III

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США, где будет подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур.
Рябков рассказал о сроках действия договора об СНВ-III
  • РИА Новости

По его словам, суть договорённости заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключён, продлевается до 5 февраля 2026 года.

«Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее он заявил, что Россия и США приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.

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