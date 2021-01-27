Стрелки часов Судного дня оставили за 100 секунд до «ядерной полуночи»

Стрелки так называемых часов Судного дня оставили на том же месте, куда их перевели в 2020 году: за 100 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщили в организации «Бюллетень учёных-атомщиков».

«Стрелки часов Судного дня по-прежнему остаются за 100 секунд до полуночи — ближе к полуночи, чем когда-либо», — заявила глава организации Рейчел Бронсон.

По её словам, пандемия коронавирусной инфекции показала, что правительства и международные организации не готовы реагировать на такие вызовы, как ядерное оружие и изменения климата.

В январе 2020 года стрелки часов Судного дня перевели вперёд на 20 секунд к «ядерной полуночи».

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor рассказал, как избежать ядерной войны в условиях накалённой политической обстановки в мире.