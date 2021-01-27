МИД России сообщил об обсуждениях поставок «Спутника V» с Африканским союзом

В МИД России рассказали об обсуждениях поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с Африканским союзом.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что «диалог по данной тематике ведётся и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины «Спутник V».

«В этом контексте 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT), созданной в августе 2020 г. по инициативе председателя Африканского союза, президента ЮАР С. Рамафозы. В планах Африканского союза — обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% населения континента, что составляет порядка 780 млн человек», — говорится в сообщении.

Ранее в РФПИ заявили, что в ближайшие две недели ожидают регистрации «Спутника V» более чем в 25 странах.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».