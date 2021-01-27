МИД России усомнился в возможности взаимодействия с ЕС из-за ситуации с Навальным

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Действия Европейского союза в ситуации с Алексеем Навальным ставят под сомнение возможность выстраивания дальнейшего сотрудничества Москвы и Брюсселя. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
МИД России усомнился в возможности взаимодействия с ЕС из-за ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Дипломаты обратили внимание, что ЕС придерживался санкционной политики в отношении России, подвергая российских «соотечественников и бизнес противоправным ограничениям».

Кроме того, подчёркивается в заявлении, ЕС вмешивался во внутренние дела союзной для России Белоруссии.

«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением А. Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — говорится в сообщении.

В октябре ЕС ввёл санкции в связи с ситуацией вокруг Навального, под которые подпали шесть россиян и научный институт.

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