МИД России усомнился в возможности взаимодействия с ЕС из-за ситуации с Навальным
- РИА Новости
Дипломаты обратили внимание, что ЕС придерживался санкционной политики в отношении России, подвергая российских «соотечественников и бизнес противоправным ограничениям».
Кроме того, подчёркивается в заявлении, ЕС вмешивался во внутренние дела союзной для России Белоруссии.
«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением А. Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — говорится в сообщении.
В октябре ЕС ввёл санкции в связи с ситуацией вокруг Навального, под которые подпали шесть россиян и научный институт.