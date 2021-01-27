МИД: Москва расценивает как вмешательство заявление G7 по ситуации в России
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Дипломаты отметили, что речь идёт о заявлении глав МИД стран G7 и высокого представителя ЕС от 26 января, в котором «затрагиваются некоторые аспекты развития общественно-политической ситуации в России и выдвигаются безосновательные обвинения в нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств».
«Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что «ничего принципиально нового» в документе не содержится.
«Наблюдаемая эволюция некогда уважаемого объединения, чьи решения оказывали влияние на ход дискуссии в вопросах мировой экономики и политики, не может не вызывать сочувствия», — добавили в МИД.
В министерстве заявили, что G7 утратила прежний авторитет в международных делах, при этом примерила роль арбитра в сфере соблюдения норм демократии и прав человека, не имея на то никаких оснований.
Дипломаты призвали страны «семёрки» и ЕС «строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права», а также отказаться от передёргивания фактов и других методов ведения информационной войны.
Накануне главы МИД G7 и высокий представитель ЕС выразили обеспокоенность задержанием в России мирных демонстрантов и журналистов 23 января.