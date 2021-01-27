В Совфеде прокомментировали ситуацию вокруг договора СНВ-III

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT назвал положительным решение России и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Очень положительно оцениваю это событие, думаю, что все здравомыслящие люди как в России, так и в США, и во всём мире положительно относятся к нашему совместному решению. Это, конечно, снизит напряжённость в мировом сообществе, уменьшит тенденцию к гонке вооружений, а они, безусловно, имелись последние годы. Конечно, это соглашение даёт надежду на то, что продолжится другая работа — по ограничению прежде всего ядерного вооружения», — пояснил сенатор.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-III на пять лет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменяются Россия и США, где будет подтверждено выполнение внутренних ратификационных процедур.