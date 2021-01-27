Венесуэла начнёт массово производить собственный препарат от COVID-19

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Венесуэла начинает массовое производство собственного лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил лидер страны Николас Мадуро.
Венесуэла начнёт массово производить собственный препарат от COVID-19
  • Reuters

«Начиная с этой недели (в Венесуэле. — RT) начинается массовое производство мощного противовирусного препарата, который будет доступен для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира», — приводит его слова на совещании Генерального штаба здравоохранения ТАСС.

Он уточнил, что речь идёт о препарате Carvativir.

«Я могу сказать, что после клинических испытаний на больных, биологических тестов в лаборатории с участием всех научных институтов Венесуэлы и других стран доказано, что Carvativir является мощным дополнительным средством для лечения COVID-19», — подчеркнул Мадуро.

В декабре сообщалось, что Венесуэла намерена сертифицировать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) своё лекарство от коронавирусной инфекции.

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