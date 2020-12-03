Венесуэла намерена сертифицировать в ВОЗ своё лекарство от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении своей страны сертифицировать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) своё лекарство от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию выступления Мадуро.

«Венесуэла задействовала протоколы Всемирной организации здравоохранения для сертификации молекулы DR10, недавно обнаруженной в нашей стране, которая обладает лечебными свойствами против…COVID-19», — отметил он.

Вместе с этим он призвал страны сформировать альянс для массового производства препарата, как только он будет одобрен.

Ранее Мадуро рассказал об испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле.