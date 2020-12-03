Венесуэла намерена сертифицировать в ВОЗ своё лекарство от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию выступления Мадуро.
«Венесуэла задействовала протоколы Всемирной организации здравоохранения для сертификации молекулы DR10, недавно обнаруженной в нашей стране, которая обладает лечебными свойствами против…COVID-19», — отметил он.
Вместе с этим он призвал страны сформировать альянс для массового производства препарата, как только он будет одобрен.
Ранее Мадуро рассказал об испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле.