Байден и генсек НАТО провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Россию, Ирак и Афганистан. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Джо Байден поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент... сообщил о своём намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию», — говорится в сообщении.

Американский лидер также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей для «усиления сдерживания и противодействия новым и возникающим угрозам», включая климатические изменения и глобальную безопасность в области здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом.