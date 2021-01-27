Байден и генсек НАТО провели телефонный разговор

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Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Россию, Ирак и Афганистан. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден и генсек НАТО провели телефонный разговор
  • Reuters

«Президент Джо Байден поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент... сообщил о своём намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию», — говорится в сообщении.

Американский лидер также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей для «усиления сдерживания и противодействия новым и возникающим угрозам», включая климатические изменения и глобальную безопасность в области здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом.

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